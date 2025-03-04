Человеком не является — Лавров дал емкий комментарий по поводу Зеленского

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что невозможно предсказать, как приостановка военной помощи со стороны США повлияет на Владимира Зеленского.
В эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, как приостановка военной помощи США Украине повлияет на Зеленского и сядет ли он за стол переговоров, Лавров сказал, что он не может влезть в голову к этому человеку, и даже усомнился, является ли он человеком вообще.
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