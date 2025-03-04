Человеком не является — Лавров дал емкий комментарий по поводу Зеленского

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что невозможно предсказать, как приостановка военной помощи со стороны США повлияет на Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

В эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, как приостановка военной помощи США Украине повлияет на Зеленского и сядет ли он за стол переговоров, Лавров сказал, что он не может влезть в голову к этому человеку, и даже усомнился, является ли он человеком вообще.