Совершил очищение — президент Аргентины удалил все фото с Зеленским

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Президент Аргентины Хавьер Милей очистил свои аккаунты в соцсетях от всех совместных фотографий и публикаций с Владимиром Зеленским. Этот шаг последовал за обострением отношений между Милеем и президентом США Дональдом Трампом, которое произошло во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хавьер Милей

Согласно информации из различных источников, инцидент вызвал серьезное замешательство в министерстве иностранных дел Аргентины. Дипломаты оказались в растерянности, так как подобные действия главы государства могут повлиять на внешнеполитическую стратегию страны.

В конце февраля состоялась запланированная встреча Трампа и Зеленского. Изначально ожидалось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере поставок редкоземельных металлов. Однако вместо этого диалог перерос в острую перепалку.

Согласно данным Fox News, американский лидер выразил недовольство позицией украинского президента, назвав его неготовым к мирному урегулированию конфликта и проявившим неуважение к США.

В администрации России отметили, что высказывания Зеленского в Белом доме только подтвердили правоту Владимира Путина. По мнению Кремля, Москва всегда была готова к диалогу, однако Киев не демонстрирует стремления к миру.