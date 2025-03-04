Президент Аргентины Хавьер Милей очистил свои аккаунты в соцсетях от всех совместных фотографий и публикаций с Владимиром Зеленским. Этот шаг последовал за обострением отношений между Милеем и президентом США Дональдом Трампом, которое произошло во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.
Согласно информации из различных источников, инцидент вызвал серьезное замешательство в министерстве иностранных дел Аргентины. Дипломаты оказались в растерянности, так как подобные действия главы государства могут повлиять на внешнеполитическую стратегию страны.
В конце февраля состоялась запланированная встреча Трампа и Зеленского. Изначально ожидалось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере поставок редкоземельных металлов. Однако вместо этого диалог перерос в острую перепалку.
Согласно данным Fox News, американский лидер выразил недовольство позицией украинского президента, назвав его неготовым к мирному урегулированию конфликта и проявившим неуважение к США.
В администрации России отметили, что высказывания Зеленского в Белом доме только подтвердили правоту Владимира Путина. По мнению Кремля, Москва всегда была готова к диалогу, однако Киев не демонстрирует стремления к миру.
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