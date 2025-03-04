Судьба предрешена — в Европе заявили, что Украина не будет существовать

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Пьер де Голль, внук первого президента Пятой республики — Шарля де Голля, поделился с журналистами своим анализом текущей ситуации на Украине. По его наблюдениям, государство движется к прекращению существования как самостоятельная единица.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Согласно оценке де Голля-младшего, нынешнее украинское руководство активно отчуждает национальные ресурсы. Особую тревогу вызывает масштабная передача сельхозугодий иностранцам — их площадь сопоставима с территорией крупнейших европейских государств. В пример была приведена территория Италии.

Критическая ситуация сложилась и вокруг месторождений ценных минералов.

Де Голль убежден, что подобная политика властей неизбежно приведет к потере страной государственного суверенитета. В этих условиях сохранение целостности государства представляется маловероятным.