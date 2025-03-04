Народно-демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента

Народно-демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах

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Народно-демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента, набрав 71,3% голосов и получив 49 депутатских мест. Об этом пишет РИА Новости. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Таджикистана

Избирательная система Таджикистана основана на смешанном принципе. 41 депутат избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе. 22 депутата избираются по единому общенациональному списку путем пропорционального представительства.

На прошлых парламентских выборах в Таджикистане, которые состоялись в 2020 году, Народно-демократическая партия Таджикистана тоже одержала победу, получив 47 мест в нижней палате парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли).

Уточнения

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан — нижняя палата Маджлиси Оли (Высшего собрания) Республики Таджикистан.



