Народно-демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента, набрав 71,3% голосов и получив 49 депутатских мест. Об этом пишет РИА Новости. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий.
Избирательная система Таджикистана основана на смешанном принципе. 41 депутат избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе. 22 депутата избираются по единому общенациональному списку путем пропорционального представительства.
На прошлых парламентских выборах в Таджикистане, которые состоялись в 2020 году, Народно-демократическая партия Таджикистана тоже одержала победу, получив 47 мест в нижней палате парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли).
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан — нижняя палата Маджлиси Оли (Высшего собрания) Республики Таджикистан.
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