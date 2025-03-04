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Джастин Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом

Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
0:50
Мир

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о планах провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости.

Джастин Трюдо
Фото: Веб-сайт правительства Канады
Джастин Трюдо

Ранее стало известно, что Джастин Трюдо заявил о том, что США начали торговую войну с Канадой. Кроме того, он сообщил о готовности ответить на пошлины США и заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. 

Сегодня США ввели пошлины на канадские товары в размере 25%, за исключением энергоносителей, на которые пошлины составляют 10%. Известно, что премьер-министр провинции Онтарио заявлял о готовности остановить экспорт электроэнергии в США, если будут введены торговые пошлины США.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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