Премьер-министр провинции Онтарио заявил о готовности остановить поставку электроэнергии в США

Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США

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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд заявил, что его провинция готова остановить поставку электроэнергии и полезных ископаемых в Соединенные Штаты Америки в ответ на торговые тарифы США.

Фото: Веб-сайт Министерства иностранных дел России флаг Канады

Он сообщил, что провинция Онтарио является крупным экспортером электроэнергии в американские штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота. Об этом пишет информационное агентство "Синьхуа". Кроме того, он заявил о готовности остановить поставки никеля в США, по его словам, половина никеля, используемого в США, из провинции Онтарио.

Известно, что сегодня США ввели пошлины на канадские товары в размере 25%, за исключением энергоносителей, на которые пошлины составляют 10%.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

