Джастин Трюдо заявил о начале торговой войны с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну с Канадой. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня США ввели пошлины на канадские товары в размере 25%, за исключением энергоносителей, на которые пошлины составляют 10%. В ответ Канада намерена ввести пошлины на американские товары.
США ввели пошлины и на мексиканские товары в размере 25%. Кроме того, были увеличены ранее введенные Трампом пошлины на китайские товары, с 10% до 20%. Известно, что Китай подал иск в ВТО из-за действий США. Кроме того, были увеличены пошлины на американские товары.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
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