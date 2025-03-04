Джастин Трюдо заявил о начале торговой войны с США

Торговая война началась: Трюдо сделал заявление

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну с Канадой. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Веб-сайт правительства Канады Джастин Трюдо

Сегодня США ввели пошлины на канадские товары в размере 25%, за исключением энергоносителей, на которые пошлины составляют 10%. В ответ Канада намерена ввести пошлины на американские товары.

США ввели пошлины и на мексиканские товары в размере 25%. Кроме того, были увеличены ранее введенные Трампом пошлины на китайские товары, с 10% до 20%. Известно, что Китай подал иск в ВТО из-за действий США. Кроме того, были увеличены пошлины на американские товары.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

