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Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин, наложенных на китайские товары

Против США подан иск: Китай обратился в ВТО
0:50
Мир

Президент США Дональд Трамп увеличил импортные пошлины на китайские товары, которые ранее ввел, с 10% до 20%. Китай подал иск в ВТО на действия США. Китай намерен защищать свои законные права и интересы, об этом заявили в министерстве коммерции КНР. Об этом пишет РИА Новости.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Кроме того, Китай ответил на пошлины США и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10-15% на импорт из США, сообщает газета South China Morning Post.

Сегодня президент США ввел дополнительные пошлины не только на товары из Китая, но и установил пошлины на товары из Канады и Мексики. Канада и Мексика планируют ввести ответные пошлины на товары из США.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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