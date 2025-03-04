Разговоры ни о чем — в Белом доме заявили, что Зеленский не желает мира

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Представитель администрации Белого дома, Каролин Левитт, сообщила, что решение о восстановлении поставок военной помощи Украине остаётся исключительной прерогативой президента США Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

По её словам, президент Трамп стремится заключить соглашение, направленное на урегулирование конфликта, в то время как Владимир Зеленский не намерен обсуждать реалии мирного урегулирования.

Во вторник в эфире телеканала Fox News Левитт дала развернутый комментарий по вопросу приостановки передачи оружия Киеву. Из её слов следует, что, несмотря на инициативу Трампа, подход Зеленского к переговорам не позволяет перейти к конструктивному диалогу. Левитт также отметила, что лидер Украины, по её мнению, не осознаёт, что в любой выгодной сделке каждая из сторон вынуждена идти на уступки и оставаться с частичным недовольством.