Представитель администрации Белого дома, Каролин Левитт, сообщила, что решение о восстановлении поставок военной помощи Украине остаётся исключительной прерогативой президента США Дональда Трампа.
По её словам, президент Трамп стремится заключить соглашение, направленное на урегулирование конфликта, в то время как Владимир Зеленский не намерен обсуждать реалии мирного урегулирования.
Во вторник в эфире телеканала Fox News Левитт дала развернутый комментарий по вопросу приостановки передачи оружия Киеву. Из её слов следует, что, несмотря на инициативу Трампа, подход Зеленского к переговорам не позволяет перейти к конструктивному диалогу. Левитт также отметила, что лидер Украины, по её мнению, не осознаёт, что в любой выгодной сделке каждая из сторон вынуждена идти на уступки и оставаться с частичным недовольством.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.