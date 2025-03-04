Эффект Байдена — демократы призывают Трампа продолжить переговоры с Украиной

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Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта и заключения сделки по ресурсам, сообщает газета Hill.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Издание отмечает, что республиканские законодатели просят президента Трампа спасти переговоры с Зеленским, надеясь на заключение мирного соглашения, которое, возможно, даст Соединенным Штатам доступ к богатым минеральным ресурсам Украины.

Сенатор-республиканец Джим Джастис выразил надежду на возобновление переговоров. Одновременно с этим он обвинил Владимира Зеленского в том, что произошло на минувшей неделе в Белом доме. Лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн выразил надежду, что стороны смогут вернуться в нужное русло и удвоят свои усилия, назвав это исторической возможностью для потенциально исторического соглашения, сообщает издание.