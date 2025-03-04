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Решающая речь — Трамп планирует предоставить план по Украине в Конгрессе США

1:02
Мир

Сегодня вечером во время выступления в конгрессе американский президент Дональд Трамп представит свою стратегию по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Fox News.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Издание упоминает, что в части внешней политики ожидается, будто президент изложит свои замыслы по восстановлению мира по всему миру. Чиновник Белого дома сообщил, что глава государства представит свои планы по прекращению войны в Украине.

По информации издания, в выступлении лидера Штатов будет четыре части. В первой части политик расскажет об успехах, уже достигнутых в стране и за рубежом во время второго срока. Вторая часть будет посвящена тому, что новая администрация успела сделать для экономики США.

Затем лидер Белого дома вновь потребует от Конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ. Также он расскажет о своих планах по установлению мира во всём мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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