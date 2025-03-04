Китай добавил 10 американских компаний в список неблагонадежных субъектов

Китай, стремясь защитить свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, включил 10 американских компаний в список неблагонадежных субъектов, об пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп увеличил импортные пошлины на китайские товары с 10% до 20%. Китай почти сразу ответил и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10-15% на импорт из США, сообщает газета South China Morning Post.
В Китае неоднократно заявляли, что введение пошлин нанесет ущерб экономике США. Известно, что сегодня Дональд Трамп ввел пошлины и на товары из Мексики и Канады. Размер пошлин составил 25%.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
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