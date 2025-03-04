Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина не вступит в НАТО: депутат Рады призвал признать реальность
Развенчан миф о глупости эму — новый взгляд на интеллект птиц
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Сжигаем жир правильно: 5 роковых ошибок в тренировках — проверьте, не допускаете ли вы их
Звезда Аноры о победе фильма на Оскаре-2025: невозможно осознать
Ипотека стала неподъёмной, но квартиры всё равно покупают: почему цены не снижаются
Chevrolet HHR: забытый ретро-фургон, который мог стать культовым, но исчез
Забудьте о миротворцах на Украине. Армии Европы невероятно слабы
Ошибка, которая может испортить не только ужин, но и ваше здоровье — избегайте её

Демократическая партия может сорвать выступление президента США в Конгрессе, об этом пишут СМИ

Демократическая партия против Дональда Трампа: демократы могут сорвать выступление президента США
Мир

Законодатели от Демократической партии США обсуждают возможность помешать выступлению президента США Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на портал Axios. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Демократы ищут способы выразить свое негодование по поводу политики администрации Трампа. Однако среди членов Демократической партии существуют серьезные разногласия по поводу того, как это сделать.

По информации Axios, некоторые демократы обсуждали возможность покинуть зал во время выступления Трампа, когда он будет выдвигать тезисы, с которыми они не согласны. Другие планируют сидеть на заседании, но не аплодировать во время речи президента. Кроме того, обсуждались и другие варианты. 

Ранее СМИ писали, что часть конгрессменов от Демократической партии США рассматривает возможность отказа от утверждения бюджета, таким образом будет спровоцирована остановка работы правительства США.

Противоречия между Демократической партией и Республиканской партией продолжаются углубляться, осложняются и отношения США с некоторыми европейскими странами.

Кроме того, сегодня Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Мексики и Канады, увеличил пошлины на товары из Китая. Китай уже ввел ответные пошлины, а премьер-министр Канады заявил о готовности ввести ответные меры.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Торговые войны Трампа с Китаем, Мексикой и Канадой выгодны России Любовь Степушова Вкусно и полезно. Великий пост — время для гастрономических изысков Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Разбитое сердце Клавы Коки: подруга увела у певицы возлюбленного
Забудьте про добавки: эксперт назвал главный ключ к сильному иммунитету — удивитесь, узнав
Что ждет ценники на кофе в 2025 году? Ответ не порадует любителей бодрящего напитка
Как доказать право на имущество, если оно уже признано выморочным
Украина без помощи США: сколько продержатся ВСУ?
Фигурист Илья Авербух показал старшего сына: горжусь тобой
Элафониси: розовый рай Крита признан лучшим пляжем планеты
Человекоподобные роботы начинают заменять людей: теперь они выполняют работу на складах
В США рассказали о поставленных Украине Польшей танках Т-72
Карта желаний против тревожных мыслей: Ханна нашла лучший инструмент для борьбы с паникой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.