Демократическая партия может сорвать выступление президента США в Конгрессе, об этом пишут СМИ

Законодатели от Демократической партии США обсуждают возможность помешать выступлению президента США Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на портал Axios.
Демократы ищут способы выразить свое негодование по поводу политики администрации Трампа. Однако среди членов Демократической партии существуют серьезные разногласия по поводу того, как это сделать.
По информации Axios, некоторые демократы обсуждали возможность покинуть зал во время выступления Трампа, когда он будет выдвигать тезисы, с которыми они не согласны. Другие планируют сидеть на заседании, но не аплодировать во время речи президента. Кроме того, обсуждались и другие варианты.
Ранее СМИ писали, что часть конгрессменов от Демократической партии США рассматривает возможность отказа от утверждения бюджета, таким образом будет спровоцирована остановка работы правительства США.
Противоречия между Демократической партией и Республиканской партией продолжаются углубляться, осложняются и отношения США с некоторыми европейскими странами.
Кроме того, сегодня Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Мексики и Канады, увеличил пошлины на товары из Китая. Китай уже ввел ответные пошлины, а премьер-министр Канады заявил о готовности ввести ответные меры.
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