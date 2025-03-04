США ввели пошлины на продукцию из Канады и Мексики и повысили пошлины на китайские товары

Дональд Трамп ввел новые пошлины — Канада и Китай ответили

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США 4 марта 2025 года ввели пошлины на товары из Мексики, Канады. Теперь торговые тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. Кроме того, повышены пошлины, которые ранее были введены Дональдом Трампом на китайские товары с 10% до 20%.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Китай почти сразу ответил и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10-15% на импорт из США, сообщает газета South China Morning Post. А премьер-министр Канады заявил о скором введении ответных пошлин на американские товары. Ранее президент Мексики заявляла, что страна готова к любым действиям США. Кроме того, она сообщила, что у Мексики есть план действий.

Изначально Дональд Трамп планировал ввести пошлины на товары из Канады и Мексики в феврале, но в ходе переговоров принял решение отложить введение пошлин на месяц. Известно, что в феврале Дональд Трамп ввел пошлины на все поставки стали и алюминия в США.

Кроме того, ранее президент США говорил о возможности введения пошлин на товары из ЕС и Великобритании.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

