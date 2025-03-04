США ввели пошлины на продукцию из Канады и Мексики и повысили пошлины на китайские товары

США 4 марта 2025 года ввели пошлины на товары из Мексики, Канады. Теперь торговые тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. Кроме того, повышены пошлины, которые ранее были введены Дональдом Трампом на китайские товары с 10% до 20%.
Китай почти сразу ответил и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10-15% на импорт из США, сообщает газета South China Morning Post. А премьер-министр Канады заявил о скором введении ответных пошлин на американские товары. Ранее президент Мексики заявляла, что страна готова к любым действиям США. Кроме того, она сообщила, что у Мексики есть план действий.
Изначально Дональд Трамп планировал ввести пошлины на товары из Канады и Мексики в феврале, но в ходе переговоров принял решение отложить введение пошлин на месяц. Известно, что в феврале Дональд Трамп ввел пошлины на все поставки стали и алюминия в США.
Кроме того, ранее президент США говорил о возможности введения пошлин на товары из ЕС и Великобритании.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
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