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Россия приветствует заявление Трампа о мирном урегулировании на Украине

1:06
Мир

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве положительно оценивают сообщение американского президента Дональда Трампа о стремлении добиться мира на территории Украины.

Дмитрий Песков
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Песков

Ранее в беседе с журналистами, транслировавшейся телеканалом Fox News, экс-президент США подчеркнул, что от его действий Россия не получила ничего, кроме проблем. Подобным образом Трамп ответил на звучавшие в его адрес обвинения в пророссийских настроениях.

Комментируя эти заявления, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле услышали слова Трампа о его намерении способствовать установлению мира на Украине. Песков подчеркнул, что подобные заявления могут вызывать лишь одобрение.

Кроме того, по словам представителя Кремля, поступает некоторая информация о возможных шагах в данном направлении, что также положительно воспринимается российской стороной. Вместе с тем он подчеркнул, что реальное развитие ситуации покажет, насколько серьезны эти намерения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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