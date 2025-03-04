Россия приветствует заявление Трампа о мирном урегулировании на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве положительно оценивают сообщение американского президента Дональда Трампа о стремлении добиться мира на территории Украины.
Ранее в беседе с журналистами, транслировавшейся телеканалом Fox News, экс-президент США подчеркнул, что от его действий Россия не получила ничего, кроме проблем. Подобным образом Трамп ответил на звучавшие в его адрес обвинения в пророссийских настроениях.
Комментируя эти заявления, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле услышали слова Трампа о его намерении способствовать установлению мира на Украине. Песков подчеркнул, что подобные заявления могут вызывать лишь одобрение.
Кроме того, по словам представителя Кремля, поступает некоторая информация о возможных шагах в данном направлении, что также положительно воспринимается российской стороной. Вместе с тем он подчеркнул, что реальное развитие ситуации покажет, насколько серьезны эти намерения.
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