Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме

Бывший президент Украины Владимир Зеленский готов выполнить одно из требований Дональда Трампа - подписать соглашение о недрах.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Об этом сообщил телеканал BBC.

Но он не намерен извиняться перед американским президентом или сожалеть о том, что произошло в Вашингтоне. Основная задача лидера Незалежной на данный момент — повышать ставку и не дать главе США выполнить предвыборных обещаний о мире на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский должен публично извиниться на камеру, чтобы его опять допустили в Белый дом.