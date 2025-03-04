Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме

Бывший президент Украины Владимир Зеленский готов выполнить одно из требований Дональда Трампа - подписать соглашение о недрах.
Об этом сообщил телеканал BBC.
Но он не намерен извиняться перед американским президентом или сожалеть о том, что произошло в Вашингтоне. Основная задача лидера Незалежной на данный момент — повышать ставку и не дать главе США выполнить предвыборных обещаний о мире на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский должен публично извиниться на камеру, чтобы его опять допустили в Белый дом.
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