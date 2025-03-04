Трагедия после похорон: В Китае четверо мужчин умерли после прощания с 90-летним родственником

Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников

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В провинции Шаньси, Китай, произошла трагическая цепь событий, омрачившая похороны 90-летнего мужчины. На следующий день после погребения скончались четверо его родственников, что повергло в шок местное сообщество и привлекло внимание средств массовой информации. Об этом сообщает новостное издание MS News.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Траурные свечи

Трагедия произошла в деревенском доме родственника, где трое сыновей покойного и его зять остались ночевать после церемонии прощания. Утром следующего дня мужчины не проснулись. Прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть.

По предварительным данным, причиной трагической гибели мужчин стало отравление угарным газом. Версия об отравлении является приоритетной, и в настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего для установления точной причины смерти.

Издание MS News сообщает, что дом, в котором произошла трагедия, предположительно, долгое время пустовал и не отапливался. Кроме того, в помещении могли существовать проблемы с вентиляцией и циркуляцией воздуха.

Предполагается, что после растопки печи для обогрева дома, произошла утечка угарного газа, который, не имея возможности выйти, скопился в помещении и стал причиной отравления.

Власти провинции Шаньси выразили глубокие соболезнования семьям погибших и заявили о готовности оказать им необходимую помощь и поддержку в связи с постигшим их горем.

В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств трагического инцидента, чтобы установить точную причину смерти мужчин и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности при использовании печного отопления, особенно в помещениях, которые долгое время не использовались.

Необходимо регулярно проверять исправность печей и дымоходов, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении и устанавливать детекторы угарного газа для своевременного обнаружения утечки этого опасного газа.



Уточнения

Моноокси́д углеро́да (оксид углерода(II), о́кись углеро́да, уга́рный газ; лат. Carbonii monoxidum; химическая формула — CO) — химическое соединение, представляющее собой несолеобразующий оксид углерода, состоящий из одного атома кислорода и углерода.

При стандартных условиях монооксид углерода — это бесцветный токсичный газ без вкуса и запаха, легче воздуха.

