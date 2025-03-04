Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды

Трагедия после похорон: В Китае четверо мужчин умерли после прощания с 90-летним родственником

Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
2:16
Мир

В провинции Шаньси, Китай, произошла трагическая цепь событий, омрачившая похороны 90-летнего мужчины. На следующий день после погребения скончались четверо его родственников, что повергло в шок местное сообщество и привлекло внимание средств массовой информации. Об этом сообщает новостное издание MS News.

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Трагедия произошла в деревенском доме родственника, где трое сыновей покойного и его зять остались ночевать после церемонии прощания. Утром следующего дня мужчины не проснулись. Прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть.

По предварительным данным, причиной трагической гибели мужчин стало отравление угарным газом. Версия об отравлении является приоритетной, и в настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего для установления точной причины смерти.

Издание MS News сообщает, что дом, в котором произошла трагедия, предположительно, долгое время пустовал и не отапливался. Кроме того, в помещении могли существовать проблемы с вентиляцией и циркуляцией воздуха.

Предполагается, что после растопки печи для обогрева дома, произошла утечка угарного газа, который, не имея возможности выйти, скопился в помещении и стал причиной отравления.

Власти провинции Шаньси выразили глубокие соболезнования семьям погибших и заявили о готовности оказать им необходимую помощь и поддержку в связи с постигшим их горем.

В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств трагического инцидента, чтобы установить точную причину смерти мужчин и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности при использовании печного отопления, особенно в помещениях, которые долгое время не использовались.

Необходимо регулярно проверять исправность печей и дымоходов, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении и устанавливать детекторы угарного газа для своевременного обнаружения утечки этого опасного газа.
 

Уточнения

Моноокси́д углеро́да (оксид углерода(II), о́кись углеро́да, уга́рный газ; лат. Carbonii monoxidum; химическая формула — CO) — химическое соединение, представляющее собой несолеобразующий оксид углерода, состоящий из одного атома кислорода и углерода.
При стандартных условиях монооксид углерода — это бесцветный токсичный газ без вкуса и запаха, легче воздуха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник
Авто
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.