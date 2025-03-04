Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

В Финляндии магазины известной сети IKEA временно прекратят свою работу в связи с запланированной забастовкой работников розничной торговли. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По информации издания, профсоюз работников сферы услуг PAM (Palvelualojen ammattiliitto) намерен провести забастовку, которая начнется утром 20 марта и завершится около полуночи 21 марта.
Забастовка затронет ряд крупных магазинов розничной торговли по всей Финляндии, в том числе и магазины IKEA. В связи с этим руководство компании приняло решение о временном закрытии магазинов, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и посетителей.
О причинах забастовки и требованиях профсоюза PAM не сообщается. Однако, подобные акции протеста в сфере розничной торговли Финляндии не являются редкостью и, как правило, связаны с вопросами оплаты труда, условий работы и трудовых прав работников.
Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.
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