Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки

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В Финляндии магазины известной сети IKEA временно прекратят свою работу в связи с запланированной забастовкой работников розничной торговли. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ IKEA

По информации издания, профсоюз работников сферы услуг PAM (Palvelualojen ammattiliitto) намерен провести забастовку, которая начнется утром 20 марта и завершится около полуночи 21 марта.

Забастовка затронет ряд крупных магазинов розничной торговли по всей Финляндии, в том числе и магазины IKEA. В связи с этим руководство компании приняло решение о временном закрытии магазинов, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и посетителей.

О причинах забастовки и требованиях профсоюза PAM не сообщается. Однако, подобные акции протеста в сфере розничной торговли Финляндии не являются редкостью и, как правило, связаны с вопросами оплаты труда, условий работы и трудовых прав работников.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

