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Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!

Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
1:25
Мир

Группа генетиков, возглавляемая профессором Тимоти Муссо из университета Южной Каролины в Колумбии, провела масштабное исследование ДНК собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Припять
Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Припять

Результаты работы опубликованы в научном журнале Science Advances и свидетельствуют о том, что геном этих животных приобрел уникальную структуру, отличающуюся от генома собак, проживающих в других регионах мира.

В ходе исследования было установлено, что в Чернобыле существуют два различных типа собак: первый тип обитает в непосредственной близости от ЧАЭС и города Припять, а второй в самом Чернобыле, расположенном примерно в 15 километрах от станции.

Ученые выяснили, что каждый из этих типов собак обладает собственной уникальной структурой ДНК, отличной не только от генома собак из других регионов, но и друг от друга.

Кроме того, исследователи отметили, что за последние несколько десятилетий генофонд собак из зоны отчуждения активно пополнялся новым генетическим материалом, что свидетельствует о появлении в регионе новых особей.

Данное исследование имеет важное значение для понимания процессов адаптации живых организмов к экстремальным условиям окружающей среды, а также для изучения последствий воздействия радиации на генетический материал.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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