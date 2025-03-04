Древняя трагедия: В Хорватии археологи обнаружили захоронение новорожденных младенцев

Тайна младенческой могилы: Археологи разгадали загадку древнего захоронения в Хорватии

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Археологи провели детальное исследование недавно обнаруженного захоронения, расположенного в Хорватии, в окрестностях древнего города Трагурион. В ходе исследования было установлено, что в могиле находятся останки новорожденных младенцев.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Ученые отмечают, что подобные захоронения встречаются значительно реже, чем захоронения взрослых, поскольку кости детей подвержены более быстрому разложению в почве. Об этом пишет rodina-history.ru.

В данном захоронении были обнаружены останки двух младенцев, тела которых были расположены лицом друг к другу. Анализ ДНК и особенности захоронения свидетельствуют о том, что смерть наступила примерно через месяц после рождения.

Проведенные исследования показали, что причиной гибели младенцев стали метаболические нарушения, возникшие в результате недостаточного поступления питательных веществ в организм.

Данная находка представляет собой редкий и ценный источник информации о жизни и смерти в древние времена, позволяющий ученым получить более глубокое понимание о социальных и экономических условиях того периода, а также о проблемах, с которыми сталкивались младенцы и их родители.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

