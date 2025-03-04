Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее

Древняя трагедия: В Хорватии археологи обнаружили захоронение новорожденных младенцев

Тайна младенческой могилы: Археологи разгадали загадку древнего захоронения в Хорватии
1:19
Мир

Археологи провели детальное исследование недавно обнаруженного захоронения, расположенного в Хорватии, в окрестностях древнего города Трагурион. В ходе исследования было установлено, что в могиле находятся останки новорожденных младенцев.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Ученые отмечают, что подобные захоронения встречаются значительно реже, чем захоронения взрослых, поскольку кости детей подвержены более быстрому разложению в почве. Об этом пишет rodina-history.ru.

В данном захоронении были обнаружены останки двух младенцев, тела которых были расположены лицом друг к другу. Анализ ДНК и особенности захоронения свидетельствуют о том, что смерть наступила примерно через месяц после рождения.

Проведенные исследования показали, что причиной гибели младенцев стали метаболические нарушения, возникшие в результате недостаточного поступления питательных веществ в организм.

Данная находка представляет собой редкий и ценный источник информации о жизни и смерти в древние времена, позволяющий ученым получить более глубокое понимание о социальных и экономических условиях того периода, а также о проблемах, с которыми сталкивались младенцы и их родители.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.