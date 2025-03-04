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Предвестник катаклизмов снова поднялся из глубин у берегов Америки

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1:59
Мир

У берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния была замечена редкая глубоководная рыба сельдяной король, которая в народных поверьях считается предвестником природных катаклизмов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Глубоководная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by KKPCW, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глубоководная рыба

Живого сельдяного короля, поднявшегося из глубин, обнаружил американский турист Роберт Хейес, находившийся на пляже. Длина рыбы составляла чуть более метра, что относительно немного для этого вида. Хейес предположил, что рыба могла быть ранена.

Вокруг необычной находки быстро собралась толпа любопытствующих. Люди пытались помочь рыбе вернуться в море, однако их попытки не увенчались успехом. В конечном итоге сельдяного короля забрал для изучения местный морской биолог.

Сельдяной король одна из самых загадочных и необычных рыб мирового океана. Он отличается длинным змееобразным телом, которое может достигать впечатляющей длины до 11 метров.

Существуют неподтвержденные сообщения о особях, достигавших 15 метров в длину. Большую часть своей жизни сельдяные короли проводят на глубине более 900 метров и крайне редко поднимаются к поверхности.

В связи с тем, что появление сельдяных королей вблизи берегов неоднократно предшествовало крупным землетрясениям, за ними закрепилась репутация предвестников грядущих катастроф.

В частности, перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на японские пляжи было выброшено около двух десятков сельдяных королей. Этих рыб также наблюдали перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году.

Несмотря на суеверные поверья, научного подтверждения связи между появлением сельдяных королей у поверхности и последующими землетрясениями пока не найдено.

Уточнения

Сельдяно́й коро́ль или обыкновенная реме́нь-ры́ба, или ремнете́л (лат. Regalecus glesne), — вид лучепёрых рыб семейства ремнетелых отряда опахообразных. Пелагическая (полуглубоководная) рыба, встречающаяся в тёплых, умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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