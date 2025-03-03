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Премьер-министр Франции заявил, что конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским указывает на раскол среди западных стран

Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
0:52
Мир

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским указывает на раскол в лагере западных стран. Байру отметил, что разрушилось что-то ценное для западных стран — это идея единства. Об этом пишет РИА Новости.

Франсуа Байру
Фото: Веб-сайт правительства Франции
Франсуа Байру

Недавно FOX NEWS сообщила, что США ждут от Зеленского извинений. Переговоры США и Украины по редкоземельным металлам, как сообщает FOX со ссылкой на американских чиновников, не продвинутся пока не будут принесены извинения.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что вскоре наложит пошлины на товары из Европейского союза. А трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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