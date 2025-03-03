Переговоры США с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения

США ждут извинений: переговоры с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения

США не считают возможным продолжать переговоры с Украиной по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа. Ранее Дональд Трамп называл Владимира Зеленского диктатором, а кроме того, заявлял, что у Зеленского очень низкий рейтинг.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Известно, что США продолжают переговоры с Мексикой и Канадой по поводу введения пошлин на товары. Ранее Дональд Трамп заявлял, что с 4 марта будут введены пошлины на товары из Мексики и Канады.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

