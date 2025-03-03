Переговоры США с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения

США не считают возможным продолжать переговоры с Украиной по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа. Ранее Дональд Трамп называл Владимира Зеленского диктатором, а кроме того, заявлял, что у Зеленского очень низкий рейтинг.
Известно, что США продолжают переговоры с Мексикой и Канадой по поводу введения пошлин на товары. Ранее Дональд Трамп заявлял, что с 4 марта будут введены пошлины на товары из Мексики и Канады.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.