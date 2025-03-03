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Переговоры США с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения

США ждут извинений: переговоры с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения
Мир

США не считают возможным продолжать переговоры с Украиной по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа. Ранее Дональд Трамп называл Владимира Зеленского диктатором, а кроме того, заявлял, что у Зеленского очень низкий рейтинг.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Известно, что США продолжают переговоры с Мексикой и Канадой по поводу введения пошлин на товары. Ранее Дональд Трамп заявлял, что с 4 марта будут введены пошлины на товары из Мексики и Канады.

 

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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