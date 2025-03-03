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Министр торговли Индии отправился в Соединенные Штаты Америки для проведения торговых переговоров

Отправился на переговоры: министр торговли Индии хочет обсудить пошлины США
0:53
Мир

Министр торговли Индии Пиюш Гоял в понедельник отправился в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров о пошлинах, сообщили два правительственных чиновника Индии. Об этом пишет Reuters.

флаг Индии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Индии

Визит Гояла был неожиданным, так как, по словам официальных лиц, он уехал, отменив ранее запланированные встречи. Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США в прошлом месяце обе страны договорились работать над первым этапом торговой сделки, нацеленной на то, чтобы объем двусторонней торговли составил 500 миллиардов долларов.

В ходе визита Гоял попытается обсудить тарифы США, чтобы оценить их влияние на Индию, а также может пойти на уступки США, предложить торговую сделку по снижению тарифов. Об этом пишет Reuters.

Уточнения

Торговая война— торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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