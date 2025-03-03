Министр торговли Индии отправился в Соединенные Штаты Америки для проведения торговых переговоров

Отправился на переговоры: министр торговли Индии хочет обсудить пошлины США

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр торговли Индии Пиюш Гоял в понедельник отправился в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров о пошлинах, сообщили два правительственных чиновника Индии. Об этом пишет Reuters.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Индии

Визит Гояла был неожиданным, так как, по словам официальных лиц, он уехал, отменив ранее запланированные встречи. Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США в прошлом месяце обе страны договорились работать над первым этапом торговой сделки, нацеленной на то, чтобы объем двусторонней торговли составил 500 миллиардов долларов.

В ходе визита Гоял попытается обсудить тарифы США, чтобы оценить их влияние на Индию, а также может пойти на уступки США, предложить торговую сделку по снижению тарифов. Об этом пишет Reuters.

Уточнения

Торговая война— торговое соперничество двух или более государств.

