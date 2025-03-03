Президент Мексики ждет действий Трампа по теме введения пошлин и готова ответить на них

Мексика подождет и посмотрит, введут ли США пошлины, об этом заявила президент Мексики. У Мексики есть запасные планы на случай, если тарифы вступят в силу.
Президент Клаудия Шейнбаум, выступая на пресс-конференции, заявила, что подробнее расскажет о своих решениях во вторник, но что бы ни решили в США, Мексика готова к этому. Об этом пишет Reuters. Она утверждает, что у Мексики есть различные планы. Ранее президент Мексики заявляла, что готова ответить на пошлины США.
Мексиканские должностные лица встретились с американскими должностными лицами в Вашингтоне на прошлой неделе, чтобы обсудить вопросы политики в области торговли и безопасности.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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