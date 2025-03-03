Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов
Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?
Украина признала удар "Искандера" по полигону: ВСУ теряют доверие к командованию
Как продлить собаке жизнь? Уникальное лекарство создали учёные

Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?

Мир

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отказался говорить по-английски с журналистами в Лондоне.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

При этом во время переговоров в Белом доме Зеленский говорил с властями США на английском языке без переводчика.

"Интересно, что в Лондоне он говорил только на украинском", — приводит телеканал слова репортера.

Зеленского просили сказать несколько слов по-английски, на что он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.

"Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что его поймут и ничего не будет вырвано из контекста", — добавила она.

ТК опубликовал видео с пресс-конференции, где Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке. Он его слушал в наушниках с переводом.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО Дмитрий Плотников У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова Разгадана тайна: почему Лас-Вегас называют Городом Грехов — вот в чём секрет Игорь Буккер
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов
Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?
Украина признала удар "Искандера" по полигону: ВСУ теряют доверие к командованию
Как продлить собаке жизнь? Уникальное лекарство создали учёные
Ипотека станет доступнее? Центробанк ослабил требования к заемщикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.