Будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов

В прошлом месяце британские заводы значительно сократили количество сотрудников из-за будущего роста расходов, связанного с повышением налогов, кроме того, сокращения связаны со слабым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это следует из результатов опроса. Об этом пишет Reuters.
Повышение взносов в фонд национального страхования, о котором министр финансов (канцлером Казначейства) Рэйчел Ривз объявила в октябре прошлого года, вступит в силу 1 апреля. В этот же день повысится почти на 7% минимальная заработная плата.
Ранее стало известно, что трейдеры начали активно забирать золотые слитки из Банка Англии из опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин. Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что США могут ввести пошлины на товары из Великобритании.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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