Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля стала вращаться быстрее: когда может произойти сдвиг времени?
Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?
Воскресенье без алкоголя? В России хотят ввести неожиданный запрет
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?

Будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов

Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов
0:56
Мир

В прошлом месяце британские заводы значительно сократили количество сотрудников из-за будущего роста расходов, связанного с повышением налогов, кроме того, сокращения связаны со слабым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это следует из результатов опроса. Об этом пишет Reuters.

Флаг Великобритании
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
Флаг Великобритании

Повышение взносов в фонд национального страхования, о котором министр финансов (канцлером Казначейства) Рэйчел Ривз объявила в октябре прошлого года, вступит в силу 1 апреля. В этот же день повысится почти на 7% минимальная заработная плата.

Ранее стало известно, что трейдеры начали активно забирать золотые слитки из Банка Англии из опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин. Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что США могут ввести пошлины на товары из Великобритании. 

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса
Домашние животные
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса Аудио 
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО Дмитрий Плотников У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
Земля стала вращаться быстрее: когда может произойти сдвиг времени?
Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?
Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния
Воскресенье без алкоголя? В России хотят ввести неожиданный запрет
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.