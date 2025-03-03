КНР может ввести пошлины на сельхозпродукцию из США

Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Если США введут новые тарифы, Китай примет решительные меры, вклающие дополнительные пошлины. Об этом пишет ТАСС.
Трамп подписал указ о новых тарифах на товары из Китая, которые вступили в силу 4 февраля. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на импорт угля, сжиженного природного газа, нефти, сельскохозяйственной техники, некоторые автомобили из США.
Президент Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из различных стран, включая Канаду, Мексику и Китай. Тарифы на импорт из Китая составляют 10% и вступили в силу 4 февраля. Введение тарифов на товары из Канады и Мексики было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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