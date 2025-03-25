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Школьник — киевские чиновники пожаловались на Зеленского Европе

0:33
Мир

Немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщило о критике в адрес Владимира Зеленского со стороны киевских чиновников. Один из высокопоставленных представителей власти в Киеве отметил, что у Зеленского сохраняется мировоззрение, напоминающее школьное.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Другой источник, ранее сотрудничавший с украинским лидером, сравнил его с ребенком.

По его словам, Зеленский считает, что достаточно сильно чего-то захотеть и искренне в это верить, чтобы желаемое стало реальностью.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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