Школьник — киевские чиновники пожаловались на Зеленского Европе

Немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщило о критике в адрес Владимира Зеленского со стороны киевских чиновников. Один из высокопоставленных представителей власти в Киеве отметил, что у Зеленского сохраняется мировоззрение, напоминающее школьное.
Другой источник, ранее сотрудничавший с украинским лидером, сравнил его с ребенком.
По его словам, Зеленский считает, что достаточно сильно чего-то захотеть и искренне в это верить, чтобы желаемое стало реальностью.
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