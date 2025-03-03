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Расследование на Готланде: полиция ищет виновных в нарушении водоснабжения

Мир

Шведские правоохранительные органы начали расследование возможной диверсии на системе водоснабжения острова Готланд, сообщила газета Aftonbladet, ссылаясь на свои источники.

Флаг Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Швеции

По данным издания, инцидент был выявлен в воскресенье, и полиция приступила к проверке обстоятельств.

Служба безопасности Швеции Säpo подтвердила эту информацию. Представители местного управления водоснабжения и водоотведения сообщили, что неизвестные лица повредили насосное оборудование.

Если бы проблему не обнаружили вовремя, весь остров мог остаться без воды, что создало бы серьезные трудности для жителей и инфраструктуры, отмечает Aftonbladet.

Уточнения

Го́тланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 чел. (2012).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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