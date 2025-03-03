Расследование на Готланде: полиция ищет виновных в нарушении водоснабжения

Шведские правоохранительные органы начали расследование возможной диверсии на системе водоснабжения острова Готланд, сообщила газета Aftonbladet, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, инцидент был выявлен в воскресенье, и полиция приступила к проверке обстоятельств.
Служба безопасности Швеции Säpo подтвердила эту информацию. Представители местного управления водоснабжения и водоотведения сообщили, что неизвестные лица повредили насосное оборудование.
Если бы проблему не обнаружили вовремя, весь остров мог остаться без воды, что создало бы серьезные трудности для жителей и инфраструктуры, отмечает Aftonbladet.
Го́тланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 чел. (2012).
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