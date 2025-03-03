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ФРГ за бортом — в Европа образуется ядерный союз без Германии

3:58
Мир

Ядерная энергетика в Европе переживает новый этап развития, несмотря на сопротивление некоторых стран, таких как Германия и Австрия. Ассоциации работодателей из 14 государств ЕС на встрече в Париже, организованной французской организацией Medef, создали Европейский альянс за атомную энергетику. Аналитический материал был выпущен ИноСМИ. 

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Они призвали руководство Евросоюза пересмотреть энергетическую политику, закрепив ядерную энергию как ключевой элемент стратегии. Резолюцию подписали представители Швеции, Финляндии, Дании, Италии, Бельгии, Великобритании, Польши, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Словакии и Чехии.

Австрийское издание Exxpress отмечает, что Германия и Австрия остаются в стороне от этой тенденции, постепенно теряя позиции в технологическом прогрессе.

В резолюции подчеркивается, что каждая страна ЕС должна самостоятельно определять свою энергетическую структуру, включая долю ядерной энергии, которая не должна ограничиваться в пользу возобновляемых источников. Среди ключевых требований — обеспечение доступа к финансированию атомных проектов из государственных и частных источников, а также срочная подготовка специалистов для долгосрочного развития отрасли.

Федерация немецкой промышленности (BDI) отказалась присоединиться к инициативе, сославшись на предстоящие выборы в Германии, хотя реальная причина — антиядерная позиция правительства ФРГ. Французская Medef резко раскритиковала Берлин, обвинив его в блокировании финансирования ядерной энергетики на уровне ЕС и проведении кампании против этой отрасли.

Германия настаивает, что атомная энергия не является устойчивой из-за проблем с утилизацией радиоактивных отходов. С 2012 года страна идет своим путем, препятствуя признанию ядерной энергии устойчивым источником на уровне ЕС, что замедляет инвестиции в отрасль. В качестве альтернативы Берлин продвигает водородную энергетику на основе ветровой и солнечной генерации, хотя эксперты считают этот подход крайне затратным, несмотря на принятую ЕС стратегию до 2050 года.

Тем временем крупные технологические компании и инвесторы делают ставку на ядерную энергию, необходимую для работы центров искусственного интеллекта и перехода на цифровые валюты. Microsoft и Google вкладывают миллиарды долларов во французские проекты, где благодаря 56 атомным реакторам, обеспечивающим около 70% электроэнергии, доступны стабильные и недорогие источники энергии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее за атомной энергетикой. Только США имеют более крупный парк АЭС.

По данным издания Merkur, интерес к ядерной энергии в Европе усилился из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине и отказом от российского газа. Многие страны пересматривают свою позицию.

Например, Дания, ранее делавшая ставку на возобновляемые источники, присоединилась к альянсу в Париже. Италия, отказавшаяся от атомной энергии в 1987 году, планирует строить малые модульные реакторы в ближайшие годы.

Польша намерена к 2040 году построить до десяти реакторов для диверсификации энергетики и снижения выбросов CO2. Нидерланды с 2021 года пересмотрели планы по выходу из атомной энергетики, а Бельгия продлила срок службы действующих АЭС и планирует новые проекты.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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