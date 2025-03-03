Мировой шок: встреча Зеленского и Трампа — начало конца

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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме может стать началом распада единства западного мира, считает газета Washington Post.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Напряженная ситуация возникла 28 февраля, когда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Однако Трамп резко раскритиковал украинского лидера, и сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной так и не была заключена. После этого ряд европейских политиков публично поддержали главу киевского режима.

Автор статьи в Washington Post отметил, что этот инцидент может оказаться переломным моментом в истории. По его словам, Трамп и Вэнс, возможно, намеренно провоцируют Европу, но их партнеры по другую сторону Атлантики уже начинают осознавать, что единство Запада находится под угрозой. Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не только обострил личные разногласия между Трампом и Зеленским, но и стал ключевым событием для всей западной политики.

Обозреватель газеты указал, что действия Трампа, который, по его мнению, ориентируется на более узкое понимание интересов США и проявляет симпатию к авторитарным лидерам, открывают новую главу в геополитике. Эта ситуация, как считает автор, отражает глубокие изменения в международных отношениях, где традиционные союзы между США и Европой перестают быть незыблемыми.

2 марта в Лондоне состоялась неформальная встреча лидеров нескольких европейских стран, посвященная обсуждению ситуации на Украине и вопросам коллективной безопасности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться Соединенными Штатами.