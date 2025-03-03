Макрон хочет крови — глава Франции заявил, что хотел отговорить Трампа от перемирия

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Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с итальянской газетой Foglio рассказал, что во время визита в Вашингтон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пересмотреть подход к урегулированию конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

По словам Макрона, вместо немедленного прекращения огня он предложил сосредоточиться на перемирии, которое охватывало бы операции в воздухе, на море и защиту энергетической инфраструктуры. Он отметил, что такой формат перемирия легче контролировать.

Макрон также подчеркнул, что временная приостановка боевых действий в указанных сферах могла бы создать условия для обсуждения гарантий безопасности для Киева. Он пояснил, что эти гарантии включают не только военную поддержку украинской армии, но и меры, которые европейские страны готовы реализовать на территории Украины. По мнению французского лидера, отсутствие четких гарантий представляет угрозу как для безопасности Украины, так и для Европы в целом. Макрон добавил, что Франция стремится к миру, но не готова принять его любой ценой — без твердых обязательств.

Ранее Макрон в интервью газете Figaro сообщал, что совместно с британским премьером Киром Стармером предложил инициативу о месячном перемирии, которое затронет воздушное и морское пространство, а также энергетическую инфраструктуру. При этом он уточнил, что наземные операции не включены в это предложение, поскольку из-за протяженности линии фронта сложно обеспечить контроль за соблюдением договоренностей.

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не краткосрочный перерыв в боевых действиях, который может быть использован для перевооружения и перегруппировки сил, а достижение долгосрочного мира.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

