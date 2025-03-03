В Британии официально опровергли информацию о том, что Лондон и Париж достигли соглашения о временном прекращении боевых действий на Украине.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы выдвинули предложение о перемирии, которое должно было действовать в течение месяца.
Однако представители британского правительства заявили, что никаких договоренностей о перемирии не было достигнуто. По их словам, сроки возможного прекращения огня не обсуждались и не согласовывались.
Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не кратковременное перемирие, а долгосрочный мир. Он отмечал, что краткое перемирие может быть использовано для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта.
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