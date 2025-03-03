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Перемирия не будет — Британия опровергла информацию о подобном предложении по Украине

1:01
Мир

В Британии официально опровергли информацию о том, что Лондон и Париж достигли соглашения о временном прекращении боевых действий на Украине.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы выдвинули предложение о перемирии, которое должно было действовать в течение месяца.

Однако представители британского правительства заявили, что никаких договоренностей о перемирии не было достигнуто. По их словам, сроки возможного прекращения огня не обсуждались и не согласовывались.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не кратковременное перемирие, а долгосрочный мир. Он отмечал, что краткое перемирие может быть использовано для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта.

 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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