Венгрия против Украины — Будапешт отклонил проект безопасности Евросоюза

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе недавней встречи послов ЕС представители Венгрии отклонили проект документа, касающегося предоставления гарантий безопасности и военной помощи Украине. Этот шаг стал "неожиданностью для многих", поскольку Венгрия является членом ЕС и должна поддерживать общую политику блока.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Венгерская сторона выразила свое несогласие с формулировками, касающимися гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить Киеву. Кроме того, Венгрия не поддерживает новый пакет военной помощи Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.

Словакия также высказала свою позицию по этому вопросу. Премьер-министр Роберт Фицо предложил включить в заключительные положения запланированного на 6 марта саммита ЕС необходимость немедленного перемирия на Украине. По его мнению, усилить позиции Украины не удастся.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие. Она также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер.

Недавно в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского. Однако встреча перешла в публичную перепалку, и Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате Трамп прогнал Зеленского из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

По информации The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи. Это решение может иметь серьезные последствия для Украины и региона в целом.