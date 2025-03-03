Российский след — Каллас обвинила США в изменении позиции по Украине

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Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, Кая Каллас, выразила обеспокоенность по поводу изменения подхода Соединенных Штатов к украинскому вопросу после их контактов с российскими представителями.

Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС и США

Ее комментарии прозвучали в связи с недавним голосованием в Организации Объединенных Наций по резолюции, касающейся ситуации в Украине.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН провела голосование по двум резолюциям, одна из которых была подготовлена рядом западных государств совместно с Киевом, а другая предложена непосредственно Соединенными Штатами. Первая резолюция получила поддержку 93 стран, 18 государств высказались против, а 65 делегаций воздержались. Среди тех, кто не поддержал документ, оказались Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа.

В числе проголосовавших "за" были страны Евросоюза, а также Турция и Сербия, в то время как Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия предпочли воздержаться. Американский вариант резолюции также получил одобрение 93 членов ООН, против проголосовали восемь, а 73 делегации воздержались.

В интервью телеканалу CBS Кая Каллас заявила, что позиция Соединенных Штатов по резолюции изменилась "неожиданным образом". Она рассказала, что совместно с новой администрацией Белого дома был разработан проект резолюции, направленной на поддержку Украины.

Однако, по ее словам, после встречи американских представителей с русскими, произошло некое событие, которое привело к изменению позиции американской стороны. При этом глава европейской дипломатии не уточнила, о какой именно встрече идет речь.

Кроме того, Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что с течением времени становится все труднее поддерживать единство среди стран-членов Европейского союза в вопросе санкционного давления на Российскую Федерацию.