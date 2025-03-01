Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести срочный саммит с участием США

Разногласия ослабят ЕС: Мелони хочет провести саммит с участием США

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести срочный саммит с участием США, европейских стран и их союзников. Мелони заявила, что Италия намерена сделать такое предложение своим партнерам. Цель встречи — обсудить важные вопросы. Она также отметила, что разногласия ослабляют Запад. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что вскоре будут введены пошлины в размере 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ЕС заявили о готовности ответить на пошлины. Кроме того, Дональд ввел пошлины на сталь и алюминий, в ЕС подсчитали, что они могут нанести ущерб экономике ЕС как минимум в 28 миллиардов евро.

Уточнения

Торговая война— торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

