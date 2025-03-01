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Администрация Трампа рассматривает возможность депортации более миллиона нелегальных мигрантов

Ускоренная депортация: администрация Трампа может ускоренно депортировать более миллиона нелегальных мигрантов
Мир

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность депортации более миллиона мигрантов через ускоренную процедуру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее ускоренная депортация действовала в пределах 160 километров от границы с Мексикой, но теперь её могут распространить на всю территорию США. Также сотрудникам иммиграционной службы поручено изучить более 8 миллионов дел, чтобы ускорить процесс высылки нелегальных мигрантов.

Ранее СМИ писали,  что для ускорения депортации нелегальных мигрантов рассматривается возможность применения закона 1798 года, который позволяет депортировать иностранцев без судебного разбирательства. Кроме того, известно, что некоторые мигранты были депортированы в Гуантанамо. 

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на отмену права на гражданство по рождению. Действие указа было приостановлено по решению суда.

В 2024 году между бывшим президентом США Байденом и штатом Техас произошел конфликт. Власти Техаса начали устанавливать заграждения на границе с Мексикой, суд обязал их убрать заграждения. Техас отказался выполнить решение суда.

Уточнения

Миграционный кризис в Техасе — конфликт между властями штата Техас, правительством США, нелегальными мигрантами. 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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