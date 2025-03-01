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В Китае решительно осудили заявления о введении дополнительных пошлин на китайский экспорт

В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
1:07
Мир

Официальный представитель Министерства общественной безопасности КНР решительно осудил заявления о введении дополнительных пошлин на китайский экспорт.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Введение пошлин лишь осложнит ситуацию и повлияет на двустороннее сотрудничество, китайская сторона призывает США пересмотреть свои действия, заявил представитель Министерства общественной безопасности КНР. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 10% на весь импорт из Китая. В ответ Китай ввел пошлины на некоторые американские товары, включая уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельскохозяйственную технику. Тарифы составляют 15% на уголь и СПГ, а также 10% на нефть.

Китай также ввел ограничения на экспорт стратегически важных материалов, таких как вольфрам и теллур, что может повлиять на производство полупроводников в США.

Министр финансов США заявлял, что Мексика может ввести пошлины на китайские товары.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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