Кэлин Джорджеску заявил, что подаст документы для участия в выборах президента

Джорджеску будет участвовать в выборах президента Румынии

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Кэлин Джорджеску заявил, что подаст документы для участия в выборах президента, он подчеркнул важность поддержки граждан. Джорджеску поблагодарил людей за 300 тысяч подписей, собранных в его поддержку. Об этом пишет РИА Новости. В Бухаресте прошел митинг сторонников Джорджеску.

Фото: Официальный сайт Кэлина Джорджеску Джорджеску

Ранее Кэлин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов. Вскоре Конституционный суд Румынии отменил результаты. Известно, что у некоторых сторонников Джорджеску прошли обыски. Джорджеску был задержан, а позже отпущен после допроса. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кэлин Джорджеску — румынский политик и государственный деятель. Он родился 26 марта 1962 года в Бухаресте.

Уточнения

Президент Румынии — глава государства Румыния.



