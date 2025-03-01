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Мексика хочет ввести пошлины на некоторые китайские товары, заявил министр финансов США

По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая
Мир

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что Мексика предложила ввести тарифы на товары из Китая.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что предлагаемые Мексикой тарифы на китайские товары будут в основном касаться автомобилей и автозапчастей. Этот шаг, вероятно, является реакцией Мексики на введение Соединенными Штатами Америки 25-процентных пошлин на мексиканские товары. Министр финансов США заявил, что Канаде тоже следует ввести пошлины на китайские товары.

Посольство Китая в США заявило, что одностороннее повышение тарифов США грубо нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит ущерб интересам Китая, США и всего мира. Об этом пишет Reuters.

Ранее президент США заявил, что пошлины на товары из Мексики начнут действовать с 4 марта 2025 года.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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