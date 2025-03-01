Разногласия между демократами и республиканцами могут привести к остановке финансирования правительства США

Два демократа в Конгрессе заявили, что республиканцы повышают вероятность остановки финансирования правительства США, настаивая на включении в бюджет инициатив Дональда Трампа по сокращению расходов. Демократы полагают, что предложения республиканцев о сокращении расходов дадут Трампу слишком много власти. Об этом пишет Reuters.
До 14 марта американским законодателям нужно принять законопроект о финансировании правительства, в противном случае правительство США может прекратить свою работу.
Известно, что Дональд Трамп планирует значительно сократить государственные расходы. В рамках плана предполагается значительно уменьшить число федеральных служащих. План также включает пересмотр социальных программ.
Федеральный бюджет США предлагается Президентом США в виде запроса к Конгрессу. В нём содержатся рекомендации по структуре расходов федерального правительства на следующий финансовый год (начинающийся 1 октября).
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