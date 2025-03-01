ФБР вернуло Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты в 2022 году

Документы вернулись обратно: ФБР вернуло Дональду Трампу секретные документы

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Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты в 2022 году во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Этот обыск проводился в рамках расследования о возможных нарушениях, связанных с хранением секретных данных. Трамп назвал действия ФБР политически мотивированными. После его победы на выборах дело против него было прекращено.

В отношении Байдена также проводилось расследование в связи с подозрениями в ненадлежащем хранении документов. В начале 2023 года стало известно, что документы, относящиеся к периоду его работы в должности вице-президента, были обнаружены в его личном офисе и доме в Делавэре.

Специальный прокурор Роберт Хур был назначен для расследования этого дела. Однако в октябре 2023 года он заявил, что не будет предъявлять Байдену обвинения.

Уточнения

Система классификации секретной информации действующая в США в настоящее время, установлена Указом 13526 президента Барака Обамы, изданным в 2009 году.

