В Мексике считают, что США намекают на возможность военного конфликта

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с руководством Министерства обороны Мексики заявил, что армия США готова предпринять определенные действия. Военное руководство Мексики посчитало, что министр обороны США говорил о возможности начала военных действий на территории Мексики. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на Wall Street Journal.
Трамп неоднократно говорил о возможности введения пошлин на мексиканские товары. Недавно он объявил о введении 25% пошлин на импорт товаров из Мексики. Трамп заявлял, что пошлины на товары из Мексики начнут действовать с 4 марта.
Кроме того, Трамп заявлял о том, что нужно активно противодействовать нелегальной миграции. Для ускорения депортации нелегальных мигрантов рассматривается возможность применения закона 1798 года, который позволяет депортировать иностранцев без судебного разбирательства. Об этом писали СМИ. Кроме того, известно, что некоторые мигранты были депортированы в Гуантанамо.
Известно, что президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на отмену права на гражданство по рождению. Действие указа было приостановлено по решению суда.
Миграционный кризис в Техасе — конфликт между властями штата Техас, правительством США, нелегальными мигрантами.
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