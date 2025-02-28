Нидерланды выбрали войну — премьер-министр Схоф заявил о поддержке Киева

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, комментируя сообщения о возникшей напряженности между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время их встречи в Белом доме, опубликовал в соцсетях заявление о том, что его страна поддерживает Украину сейчас даже сильнее, чем прежде.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Схоф подчеркнул, что Нидерланды по-прежнему решительно поддерживают Украину, и добавил, что в настоящее время эта поддержка является более весомой, чем когда-либо. Он также выразил стремление к установлению прочного мира и прекращению агрессивной войны.

Ранее сообщалось о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне, которая, по данным телеканала Fox News, переросла в конфликт. Телеканал утверждал, что Трамп фактически выставил Зеленского после возникшего недоразумения, в ходе которого американский лидер почувствовал проявление неуважения. Кроме того, по информации Fox News, была отменена запланированная сделка по редкоземельным металлам.