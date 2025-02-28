Европа хочет войны — глава дипломатии ЕС заверила Зеленского в военной помощи

На фоне возникшей напряженности в отношениях между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила о твердом намерении Европы увеличить объем военной помощи, предоставляемой Киеву для продолжения боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by euranet_plus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

В своем сообщении в соцсетях Каллас подчеркнула, что Украина является частью Европы и что Евросоюз всецело поддерживает ее. Она также отметила, что поддержка будет усилена, чтобы Украина могла и дальше оказывать сопротивление агрессору.

Ранее Каллас выступила с новой инициативой, направленной на увеличение военной помощи Украине в следующем, 2025 году. Однако, как стало известно, на заседании глав министерств иностранных дел стран Евросоюза не удалось достичь единогласного одобрения данного плана.

Российская Федерация, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки вооружения украинской стороне препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой опасную эскалацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель.

По его словам, Соединенные Штаты и НАТО уже сейчас принимают непосредственное участие в конфликте не только путем предоставления вооружений, но и через подготовку военных кадров на территориях ряда европейских государств, включая Великобританию, Германию и Италию. В Кремле также подчеркивали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неизбежно приведет к негативным последствиям.