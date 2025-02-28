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Смена ориентиров — шеф Пентагона запретил кибердеятельность против РФ

1:13
Мир

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет отдал распоряжение Киберкомандованию страны прекратить любые действия, направленные против Российской Федерации в киберпространстве.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

Согласно информации, полученной изданием Record от информированных источников, это указание, включающее прекращение наступательных киберопераций, было передано генералу Тимоти Хо, командующему Киберкомандованием, который, в свою очередь, проинформировал руководство ведомства.

Важно отметить, что данное распоряжение не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности, ориентированной на Россию.

Как утверждают источники, этот шаг американского правительства свидетельствует о намерении Вашингтона наладить взаимоотношения с Москвой.

В настоящее время Киберкомандование США проводит анализ последствий решения министра Хегсета. Инсайдеры издания сообщают, что командование приступило к подготовке "оценки рисков" для главы оборонного ведомства, в которой будут отражены приостановленные операции и потенциальные угрозы, которые могут исходить от России.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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