Смена ориентиров — шеф Пентагона запретил кибердеятельность против РФ

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет отдал распоряжение Киберкомандованию страны прекратить любые действия, направленные против Российской Федерации в киберпространстве.
Согласно информации, полученной изданием Record от информированных источников, это указание, включающее прекращение наступательных киберопераций, было передано генералу Тимоти Хо, командующему Киберкомандованием, который, в свою очередь, проинформировал руководство ведомства.
Важно отметить, что данное распоряжение не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности, ориентированной на Россию.
Как утверждают источники, этот шаг американского правительства свидетельствует о намерении Вашингтона наладить взаимоотношения с Москвой.
В настоящее время Киберкомандование США проводит анализ последствий решения министра Хегсета. Инсайдеры издания сообщают, что командование приступило к подготовке "оценки рисков" для главы оборонного ведомства, в которой будут отражены приостановленные операции и потенциальные угрозы, которые могут исходить от России.
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