8 из 64: USAID массово сокращает штат на Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Издание NBC News, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о значительном уменьшении числа сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), работающих на территории Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by USAID Vietnam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USAID 50th Anniversary Open House, USAID Vietnam (6311349016)

По информации телеканала, в результате этого решения из 64 американских сотрудников и привлеченных специалистов в стране останется лишь восемь человек. Остальным было предложено отправиться в административный отпуск с последующим выводом из Украины.

Один из источников телеканала, представляющий USAID, выразил опасение, что такое резкое сокращение штата может серьезно затруднить усилия администрации по организации переговоров о прекращении огня. Помимо этого, он отметил, что данный шаг может быть воспринят Российской Федерацией как демонстрация отсутствия интереса со стороны США к происходящему в Украине и к ранее вложенным средствам.