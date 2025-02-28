8 из 64: USAID массово сокращает штат на Украине

Издание NBC News, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о значительном уменьшении числа сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), работающих на территории Украины.
По информации телеканала, в результате этого решения из 64 американских сотрудников и привлеченных специалистов в стране останется лишь восемь человек. Остальным было предложено отправиться в административный отпуск с последующим выводом из Украины.
Один из источников телеканала, представляющий USAID, выразил опасение, что такое резкое сокращение штата может серьезно затруднить усилия администрации по организации переговоров о прекращении огня. Помимо этого, он отметил, что данный шаг может быть воспринят Российской Федерацией как демонстрация отсутствия интереса со стороны США к происходящему в Украине и к ранее вложенным средствам.
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