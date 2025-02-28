Видеть его не хочу — американский сенатор раскритиковал Зеленского

Американский сенатор Линдси Грэм*, ранее известный своей активной поддержкой Владимира Зеленского и оказания военной помощи Украине, признался в интервью телеканалу Fox News, что после произошедшего инцидента в Белом доме он больше не желает видеть украинского лидера в качестве своего "делового партнера".
Грэм* заявил, что большинство американцев, включая его самого, после увиденного не захотели бы иметь деловые отношения с Зеленским. Он подверг резкой критике поведение украинского президента в Белом доме и подчеркнул, что все усилия, направленные на налаживание новых связей между Соединенными Штатами и Украиной, были, по его мнению, полностью разрушены.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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