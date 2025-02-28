Электричество кончилось — США свернули программу восстановления энергосети Украины

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Телеканал NBC News, ссылаясь на источники в Американском агентстве по международному развитию (USAID), сообщил о решении Государственного департамента США прекратить оказание поддержки усилиям по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

В публикации телеканала отмечается, что на текущей неделе Государственный департамент завершил реализацию инициативы USAID, в рамках которой в восстановление украинской энергосистемы были вложены сотни миллионов долларов.